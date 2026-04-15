京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童の遺体が見つかり、警察は死体遺棄の疑いで安達さんの自宅を家宅捜索しています。南丹市立園部小学校に通う安達結希さん（11）は3月23日、父親が小学校に送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっていました。13日、安達さんが通っていた小学校から南西に2キロほど離れた南丹市の山林で遺体が見つかり、司法解剖の結果、京都府警は遺体を安達さんと断定していました。死因について警