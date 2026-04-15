日産、AIと電動化を軸とした長期ビジョンを発表。スカイラインや次期GT-Rの展望も2026年4月14日に日産は 、「モビリティの知能化」を掲げた新たな長期ビジョンを発表しました。AI技術を中核とする次世代車「AIDV」への移行や電動化戦略が語られる一方で 、車好きが熱視線を送るスポーツカーの未来も示されています。本記事では、新型車戦略や新型スカイラインのティザー公開に加え 、イヴァン・エスピノーサCEOの口から