ミーマイナーが、メジャー1st EP『部屋とガラクタと私』より表題曲を先行配信。あわせて同楽曲のMVが公開された。 （関連：【映像あり】ミーマイナー、大喜多正毅が監督した「部屋とガラクタと私」MV） 「部屋とガラクタと私」は、4月6日よりTOKYO MX、BS朝日ほかで放送中のTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽