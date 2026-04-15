小学校高学年頃になると、胸のふくらみや生理など、女の子の体にはさまざまな変化が起こります。そんなとき「思春期の娘に、胸の変化や生理のことなど、体のことをどう伝えたらいい？」と、悩むママも多いのかもしれません。ユニクロでは、ファーストブラが4年ぶりにリニューアルしたことを記念して、産婦人科医・高尾美穂先生と、ユニクロ グローバル商品本部部長・松〓里美さんを招き、思春期の女の子の体の変化や親子のコミュニ