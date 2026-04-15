毎日の家事、やらないといけないことが山積みでママたちはいつも大変。もちろん、毎日やらないでいい家事もあるけれど、圧倒的に“毎日やらないといけない家事”が多いもの。そのような家事についてこのような質問が届きました。『毎日やる家事のなかで疲れる（でもやるけど）と思うものってなに？私はお風呂掃除。あーめんどくさい（でもやるけどね）』やりたくないと考えつつ、「でもやるけど」と逐一付け加えるかわいさをもつ