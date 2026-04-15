今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『母カモが突然の置き去りとダイナミックただいま【カルガモ親子】』という身近な生き物語さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）雛14羽を連れた超大家族のカルガモ母さん。まだ出会って1日目とは思えない育児ぶりで、みんなを寝かしつけた……と思ったその時、まさかの行動に！ 突然飛び立つ母カモ、取り残される雛たち――なぜこんなことに？川沿いで休んでいるカ