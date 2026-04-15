これまで冬季休業に入っていた電動キックボードや自転車のシェアリングサービス「ＬＵＵＰ」が規模を拡大し、札幌市内で４月１５日からサービスを再開します。（山本記者）「ことしもこの季節がやってきました。きょうからＬＵＵＰが始まります」颯爽と駆け抜けていく電動キックボード。札幌市内で１５日から再開する、電動キックボードや自転車のシェアリングサービス「ＬＵＵＰ」です。４月