去年12月初旬から12月24日の間に、新潟県上越市に住む60代男性がSNS型ロマンス詐欺被害に遭い、現金500万円をだまし取られたことが分かりました。 被害に遭ったのは、上越市に住む60代男性です。 去年11月15日、男性のFacebookアカウントに女性名を名乗る人物からダイレクトメッセージが届き、やりとりを重ねる中でSNSでの交際に発展。その後、去年12月に入り、「暗号資産を購入してレアメタルに投資すれば絶対に儲かりま