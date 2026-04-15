京都府南丹市の山林で見つかった安達結希さんの遺体について警察は、死体遺棄容疑で安達さんの自宅に家宅捜索に入りました。【映像】家宅捜索に入る警察ら京都府南丹市立園部小学校に通う安達結希さん（11）は先月23日午前8時ごろ、父親に小学校の敷地内の駐車場まで車で送り届けられた後、行方がわからなくなっていました。その後、おととい南丹市園部町の山林で安達さんの遺体が発見されました。警察は、死体遺棄容疑で