昨年６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の一周忌に合わせ、千葉県佐倉市の長嶋茂雄記念岩名球場で６月６日、追悼親善試合が行われる。長嶋さんが高校時代に公式戦唯一のホームランを放った熊谷高（埼玉県）と約７３年ぶりの対戦が実現する。長嶋さんの母校・佐倉高（旧佐倉第一高）野球部ＯＢ・ＯＧ会が主催した。両校の現役部員による試合を午前１０時頃から２試合行う。試合前には長嶋さんをしのぶセレ