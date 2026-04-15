俳優の石田ゆり子（56）が、自宅のさまざまな場所に飾ったお気に入りの雑貨を披露し、話題になっている。【映像】石田ゆり子の生活感のある自宅（複数カット）たくさんの猫や犬と生活している石田。Instagramでは、猫たちが入ってはいけない“秘密の部屋”や、朝日が差し込むオシャレなリビングでくつろぐ猫の姿、バスタオルを広げて乾かしている部屋、洗濯物が山積みになっている様子など、生活感あふれる日常の様子を発信し