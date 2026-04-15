【モデルプレス＝2026/04/15】7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）。この度、出演者第3弾として、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）ほかASOBISYSTEM所属の全10組が出演することが発表された。【写真】26歳アイドル「抜歯後とは思えない」自撮りショット◆ASOBISYSTEM所属グループ「TIF2026」出演決定日本のアイドル文化を