抜け出せなくなる？！かむ力、飲み込む力が落ちると陥る悪循環 低栄養になると筋力が低下し、かむ・飲み込むにも支障が出ます 低栄養になると、まず体の筋肉が落ちてきます。食べる量が減ると、体の組織を作るたんぱく質が十分にとれなくなるからです。たんぱく質が不足すると筋肉を作ったり維持したりすることができなくなります。筋肉というとムキムキの体を想像してしまいますが、どんなにやせているかたでも体を動かすため