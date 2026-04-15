負のイメージが強い「怒り」は物語創作においてはおいしいエネルギー源になる！ いかり ［英：Anger ］ 怒りの意味 腹を立てること。 怒りの類語 憤り憤怒不満立腹激昂癇癪怒気一喝憤慨業腹など 怒りにおける体（フィジカル）の反応 地団駄を踏む 眉間にしわが寄る 目つきが鋭くなる 唇を噛む 語気が鋭くなる 貧乏ゆすりをする 頭に血が上る 息が詰まる まわりが見えなくなる 声を