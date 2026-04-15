海馬が萎縮して「１年後には寝たきり」宣告そこからまさかの海馬が回復！ 【体験者の声】「私たちMCＩ＆認知症初期から回復しました！」女性70代 飲食店経営 40年以上にわたって主人と２人で飲食店を営んでいましたので、自分がぼけることはないと思っていましたが、少しずつオーダーや簡単な計算を間違ったりするようになりました。年齢的にも仕方ないと思っていたのですが、主人は不安があったのか、私を近所の