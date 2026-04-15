ことでんが導入した保護メガネ（サングラス） 運転士の視認性向上と疲労軽減のため、高松琴平電気鉄道（ことでん）が2026年4月11日、保護メガネ（偏光サングラス）を導入しました。ことでん全線で勤務する約60人の運転士が対象です。 前方確認時、直射日光や反射光によるまぶしさを軽減して視認性を向上し、疲労軽減による安全性の向上が目的です。 ことでんは2025年8月、運転士の保護メガネ着用を検証し、効果が確認で