ティマが今季初の3安打猛打賞 4月14日、しずてつスタジアム草薙で行われたイースタン・リーグのハヤテ戦に、「6番・一塁」で先発出場したフリアン・ティマは、3打数3安打2打点1HR1四球。2号ソロホームランを含む今シーズン初の3安打猛打賞を記録し、支配下登録へ阿部慎之助監督にアピールした。 2回、1アウト走者なしの場面で打席に立ったティマは、佐藤宏樹の1球目フォークをフルスイン