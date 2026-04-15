東京時間10:34現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25577.00（+432.00+1.72%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4867.90（+17.80+0.37%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米国とイランの協議再開期待などによるドル安を受けて金先はしっかりした動きを見せている。