東京時間10:34現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝90.33（-0.95-1.04%） 原油先物はトランプ大統領の戦争終結近い発言もあり、売りが優勢。一時の下げからは反発も軟調