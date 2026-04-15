USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.546.785.126.88 1MO7.916.536.347.00 3MO8.396.297.006.93 6MO8.816.397.607.27 9MO9.016.527.917.48 1YR9.116.678.117.64 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.0610.507.79 1MO7.3510.037.45 3MO7.879.727.41 6MO8.489.777.60 9MO8.83