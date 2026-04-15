65型「65U7S」 ハイセンスジャパンは、4K液晶テレビの新製品として、量子ドットとミニLEDバックライト技術を搭載した「U7Sシリーズ」を4月24日より発売する。55型から100型まで、5サイズをラインナップ。価格はオープンで、市場想定価格は17.6万円前後から。 「U7Sシリーズ」 ・55型「55U7S」176,000円前後4月24日発売 ・65型「65U7S」231,000円前後同上 ・75型「75U7S」264,000円前後