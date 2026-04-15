阪神が2連覇に向けて順調な戦いぶりを見せている。プロ野球草創期の1937、38年に春秋2シーズン制の年度優勝決定戦でいずれも巨人を下し、プロ球団で初めて連覇を達成したが、2リーグ制以降は連覇がない。球界七不思議と言えそうな珍現象だが、今季こそ“ジンクス”に終止符を打つことができるか。 【久保田龍雄／ライター】【写真】スローガン“熱覇”を胸に練習に励む阪神ナインの姿“負の連鎖”が続いて…阪神はこれまで1リ