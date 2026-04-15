「ブルワーズ−ブルージェイズ」（１４日、ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本和真内野手は１点を追う七回の第３打席で遊撃への内野安打を放ち、出場４試合ぶりの安打をマークした。左腕・ゼルパとの対戦となった岡本。初球、２球目と冷静にボール球を見極め、変化球を二遊間へはじき返した。ゴロは遊撃手のダイビングキャッチに阻まれたが、全力疾走で内野安打へ変えた。第１打席では剛腕・ミジオロウスキーに１０１マ