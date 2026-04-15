ＴＥＮＴＩＡＬが４連騰している。１４日の取引終了後に２６年８月期の単独業績予想について、売上高を２８０億４６００万円から３３０億８１００万円へ、営業利益を３０億２０００万円から３８億４００万円へ、純利益を２０億５４００万円から２５億５１００万円へ上方修正したことが好感されている。決算期変更に伴い前期との単純比較はできないものの、会社側の参考値による前年同期との比較では、７０．６％増収、６７．１％