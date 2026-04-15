ピックルスホールディングスは大幅安。１４日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を４１０億円（前期比０．２％増）、営業利益を１８億２０００万円（同１２．７％減）と発表した。減益予想をネガティブ視した売りが出ているようだ。 物価上昇による節約志向の影響を受けることや得意先の動向などを考慮した。配当予想は２９円（前期同額）とした。なお、同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が