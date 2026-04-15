ディップは大幅反落。１４日取引終了後に発表した２６年２月期連結決算は、売上高が５４８億５２００万円（前の期比２．７％減）、営業利益が９１億１２００万円（同３２．０％減）だった。従来予想（売上高６００億円、営業利益１２０億円）から下振れ着地となっており、これが嫌気されている。 社内体制の変更による影響で、新規顧客や過去に取引があった顧客の契約獲得が鈍化したことが響いた。続く２７年２月期の売上高