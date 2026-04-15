パソナグループが大幅安で５日続落し年初来安値を更新している。１４日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、売上高を３３００億円から３１００億円（前期比０．２％増）へ、営業利益を２５億円から５億円（前期１２億３７００万円の赤字）へ、最終損益を５億円の黒字から１８億円の赤字（同８６億５８００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。 期初に実施した社内システムの刷新により、