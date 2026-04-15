午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１４６、値下がり銘柄数は３７５、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、情報・通信、精密機器、サービスなど。値下がりで目立つのは鉱業、非鉄金属、海運など。 出所：MINKABU PRESS