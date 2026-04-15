瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雨が降っています。昼過ぎ以降も全域に雨雲がかかるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で18度、高松で17度の予想です。14日よりも5度以上気温が低く、平年よりも低い気温になります。日ごとの寒暖差が大きいため、服装選びに注意してください。 16日は明け方まで雨の降るところがありますが、朝からは高気圧に覆われて晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で14度、津山で12度