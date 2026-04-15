開催：2026.4.15 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 3 - 4 [Dバックス] MLBの試合が15日に行われ、オリオールパークでオリオールズとDバックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 2回裏、4番 サミュエル・バサロ 3球目を打ってセンターへのホ