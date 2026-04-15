開催：2026.4.15 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 6 - 5 [マーリンズ] MLBの試合が15日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとマーリンズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペス、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。 1回表、3番 アグスティン・ラミレス 3球目を打ってライトへの犠牲フライで