開催：2026.4.15 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 4 - 10 [カブス] MLBの試合が15日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとカブスが対戦した。 フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するカブスの先発投手はライリー・マーティンで試合は開始した。 2回裏、8番 エドムンド・ソーサ 4球目を打ってセンターへのスリーラ