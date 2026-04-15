15日11時現在の日経平均株価は前日比425.83円（0.74％）高の5万8303.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1146、値下がりは375、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を251.01円押し上げている。次いでＳＢＧ が117.46円、東エレク が40.23円、ベイカレント が23.47円、コナミＧ が16.26円と続く。 マイナス寄与度は48.