遺体で見つかった安達結希さん自宅に家宅捜索京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかり、警察はきょう、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。【写真を見る】【速報】警察が死体遺棄容疑で安達結希さんの自宅を家宅捜索遺体見つかったことうけ遺体は小学校から2キロ離れたところで発見京都・南丹市京都府南丹市園部町の11歳の小学生、安達結希さんはおととい、南丹市の山林で遺体で見つ