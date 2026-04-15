【ニューヨーク＝木瀬武】米アマゾン・ドット・コムは１４日、衛星通信を手がける米グローバルスターを買収することで合意したと発表した。自社の衛星通信事業「アマゾン・レオ」（旧プロジェクト・カイパー）を強化し、実業家のイーロン・マスク氏が率いる米スペースＸの「スターリンク」に対抗する。１株あたり９０ドルで買収する。買収総額は約１１６億ドル（約１・８兆円）に上る見通しだ。規制当局の審査を経た上で、２０