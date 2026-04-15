強盗に入るために、バールや催涙スプレーを準備したとして、「トクリュウ」とみられる男らが逮捕されました。警視庁によりますと、真田恵介容疑者と山口優空容疑者、それに少年3人は13日、東京・上野の駐車場で、バールや催涙スプレー、ナイフなどを準備して近くのビルに強盗に入ろうとした疑いがもたれています。巡回中の警察官が不審な車の近くにいた5人に声をかけると、「強盗をして報酬をもらう予定だった」などと話したため、