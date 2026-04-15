2025年の米アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされたほか、サンダンス（米国）、テッサロニキ（ギリシャ）など世界30以上の映画祭で最優秀賞や観客賞を受賞したドキュメンタリー映画「叛逆（はんぎゃく）のサウンドトラック」（監督ヨハン・グリモンプレ）が8月7日から東京・Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下、シネスイッチ銀座、UPLINK吉祥寺ほかで全国順次公開されることが決まった。アーカイブ映像だけで作り上