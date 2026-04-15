◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3阪神（4月14日、甲子園）前回登板が雨で流れたため、中11日での登板となった巨人の則本昂大投手。この日はキレのあるまっすぐを投げ込み、6回93球で無失点に抑えました。「（大城）卓三のリードを信じて投げ切れたかなと思います」とバッテリーを組んだ大城選手への感謝の気持ちを口にした則本投手。自身の移籍後、初勝利は7回に逆転されてしまったため、果たすことはできませんでしたが、チームが勝