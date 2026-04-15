WOWOWで5月15日から放送・配信される連続ドラマW-30『ドラフトキング −BORDER LINE−』(毎週金曜23:00〜 ※第1話無料)のポスタービジュアルと予告映像第2弾が15日、公開された。ムロツヨシ演じる凄腕スカウト・郷原眼力と、宮沢氷魚演じる若手スカウト・神木良輔を中心に、野球人生の“ボーダーライン”に立つ選手たちと、彼らを見極めるスカウトたちの熱き戦いを描く。『ドラフトキング −BORDER LINE−』同作は、クロマツテツロ