●フィリーズ4−10カブス○＜現地時間4月14日シチズンズ・バンク・パーク＞シカゴ・カブスが敵地カード2戦目で2桁得点の快勝。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、5打数1安打を記録した。フィリーズ先発は通算110勝、WBCイタリア代表ではエースとして活躍した右腕ノラ。2回表、無死一塁での第1打席は外角低めに曲がるナックルカーブを引っ掛け、三ゴロに倒れた。3点先制を許した直後の3回表、カブ