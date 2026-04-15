カジュアルなスウェット素材ながらも、きれいめに穿きやすいナロースカート。大人コーデにも取り入れやすいシンプルデザインが、なんと今【GU（ジーユー）】で待望の値下げ価格に。今回はそんな「スウェットスカート」を使った、スタッフさんのお手本コーデをご紹介します。購入を迷っていた人も色違いで欲しい人も、完売する前にぜひゲットして！ 上品な小物を合わせてきれいめカジュ