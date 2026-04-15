円安と物価高に加え、イラン攻撃をはじめとする中東情勢の緊迫化が、日本人の海外旅行に追い打ちをかけている。これまで重宝されてきた「中東経由の格安ヨーロッパ便」が大きな打撃を受け、欧州はさらに高嶺の花に。定番のハワイやアメリカ本土は物価高で手が出ず、中国は地政学・拘束リスクが拭えない。かといって近くて気軽ながら「韓国や台湾はもう十分」、タイにマレーシアにベトナムなど「東南アジアも行き飽きた」という層に