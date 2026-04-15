疲れが抜けないと感じながらも、つい無理を続けてしまうことはありませんか？ 忙しい日々の中で、体のケアは後回しになりがちですよね。今回は、疲労がたまっていた筆者が先輩の言葉にハッとした体験をご紹介します。 積み重なる疲れ 以前働いていたクリニックでは、診療が長引くことがよくありました。最後の予約の患者さんから「仕事で遅れます」と電話が入ると、その日は自然と帰りが遅くなります。 患者さんの事情