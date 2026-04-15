4月15日は「遺言の日」です。各地で無料相談会やセミナーなどが開催されます。そろそろ自分も遺言を書こう──。そう思い立ったときに、まずは何から始めたらよいのでしょうか？真っ白な紙の前で、大切な家族の顔を思い浮かべ、筆が進まなくなることもあるのでは。「遺言の書き方」のさらに前段階、心構えのところから、相続問題などにくわしい伊藤勝彦弁護士に聞きました。●書こうと思ったことが素晴らしい──遺言を書こうと