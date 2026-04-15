松木玖生がスルーパスで先制点の起点になったイングランド2部サウサンプトンは、4月14日に行われたチャンピオンシップ第45節でブラックバーンと対戦し、3-0の勝利を収めた。この試合に4-2-3-1のトップ下で先発出場したサウサンプトンの22歳MF松木玖生は、先制点につながるスルーパスを通してチームに貢献し、後半26分にベンチへ退いた。先制点が決まったのは、前半25分だった。中盤でパスを受けた松木は、左足でスルーパスを送