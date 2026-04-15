Jリーグ勢では神戸と町田が勝ち残りヴィッセル神戸が4月15日、17日に開催されるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝の会場が変更することを発表した。試合の2日前でまさかの会場が変更になった。神戸は日本時間17日にACLEベスト4をかけてカータルのアル・サッドと対戦する。キックオフは日本時間で17日1時15分だが、試合の2日前に会場が変更に。「キング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアム」から「プ