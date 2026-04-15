◆米大リーグフィリーズ４―１０カブス（１４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のフィリーズ戦に「５番・右翼」でフル出場し５打数１安打３三振、打率は２割１分１厘となった。鈴木はＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦で右膝後十字じん帯損傷を負い、負傷者リスト（ＩＬ）入りで開幕を迎えた。現地１０日からメジャーの出場選手登録され、この日が５試合