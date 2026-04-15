ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が「子ども食堂」を開催。此花区が掲げる「子育て環境向上」に賛同したホテルの学び舎で、ホテルの仕事を知り、“食の楽しさ”を体感します！ ホテル ユニバーサル ポート／ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「子ども食堂」 ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア （イメージ）