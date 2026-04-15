2026年4月12日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、長野県諏訪市に暮らす、共に世界レベルの経歴を持つ夫婦が登場した。【映像】ミセスコンテストの世界大会に輝いた妻夫はロシアの国立バレエ団でプロとして活躍した経歴を持ち、妻はミセスコンテストの世界大会でチャンピオンに輝いた“世界一美しい妻”。番組では10年という歳月を経て再び燃え上がった2人の運命的な愛の軌跡が明かされた。番組スタッフが訪ねたの