日本マクドナルドは、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガー、さらにサイドメニューからはリニューアルした「シャカシャカポテトじゃがバタ」と、ドリンクでは新商品「マックフィズ／マックフロート 和かんきつヨーグルト味」を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全6種のラインアップを、きょう15日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する